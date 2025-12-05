NZZ: администрация Трампа дистанцируется от НАТО

Отсутствие госсекретаря США Марко Рубио на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая прошла в среду в Брюсселе, — горькая пилюля для членов альянса. Ведомство Рубио даже не пыталось скрыть его отсутствие или закамуфлировать его напряженным расписанием главы МИД. Госдеп просто счел присутствие Рубио на встрече как ненужное, говорится в статье.
Профессиональные «умиротворители», такие как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, преуменьшили значение «инцидента».
Отсутствие госсекретаря США на очередной встрече НАТО без уважительной причины — беспрецедентный случай, напоминает автор. Этот эпизод можно было бы считать незначительным, если бы он не отражал общую напряженность в отношениях между США и Европой.
В течение нескольких месяцев администрация Дональда Трампа говорила о НАТО как о третьей стороне, к которой США не имеют почти никакого отношения. «Мы (США) продаем НАТО оружие для Украины», — любит повторять Трамп, имея в виду европейских партнеров НАТО.
Кроме того, США рассматривают себя в качестве будущего «посредника» между альянсом и Россией. Но во времена холодной войны Вашингтон не выступал в роли посредника между Москвой и Западной Европой, а разместил в Европе американские танки, истребители и ядерные бомбы для сдерживания Советского Союза. Сегодня же американский президент вряд ли рискнет разрушительной войной с Москвой ради свободы Европы, полагает Рюеш.
Трамп при каждой возможности дает понять, что европейцы должны сами нести ответственность за свою безопасность, хотя это прямо противоречит основополагающему принципу НАТО. Он, как напоминает автор, заключается в том, чтобы рассматривать вооруженное нападение на одного члена альянса как нападение на всех.
Увеличение расходов на оборону, которого требует НАТО, не является решением проблемы, убежден автор. Лишь немногие члены альянса, включая США, намерены всерьез следовать этой цели.
Сегодня угроза внешнего нападения на восточный фланг НАТО выше, чем когда-либо за последние полвека, однако США по-прежнему планируют частичный вывод войск из Европы. Символом смены приоритетов США стал недавний приказ Пентагона о передислокации авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Gerald Ford из Европы в Карибский бассейн.
Хотя Европейский союз остается важнейшим торговым партнером США, администрация Трампа не проявляет особого стратегического интереса к Старому Свету.
А очередной план Трампа по Украине отражает скорее финансовые интересы, чем стремление создать надежную архитектуру безопасности в Европе.
Возможно, Вашингтон когда-нибудь вновь пересмотрит свои приоритеты, но Европа не может позволить себе просто мечтать. Германия, Франция, Великобритания, Польша и другие союзники должны подготовиться к сценарию, в котором на США больше нельзя полагаться. В таком случае первые две буквы аббревиатуры НАТО утратят свое значение (на английском НАТО — North Atlantic Treaty Organization; первые два слова означают «североатлантический». — Прим. ред.).