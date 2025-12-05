NZZ: администрация Трампа дистанцируется от НАТО

Кроме того, США рассматривают себя в качестве будущего «посредника» между альянсом и Россией. Но во времена холодной войны Вашингтон не выступал в роли посредника между Москвой и Западной Европой, а разместил в Европе американские танки, истребители и ядерные бомбы для сдерживания Советского Союза. Сегодня же американский президент вряд ли рискнет разрушительной войной с Москвой ради свободы Европы, полагает Рюеш.