Песков: Россия будет продолжать СВО, если Украина откажется от урегулирования

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия будет продолжать специальную военную операцию, если достижение ее целей мирными средствами окажется невозможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе на английском языке с RT, отвечая на вопрос, что будет, если Киев откажется принимать условия Москвы к мирному договору.

Источник: РИА "Новости"

«Специальная военная операция продолжится», — сказал он.

Как подчеркнул Песков, у российских войск очень хорошая динамика. «Поэтому, если у нас не будет возможности решить проблему и достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать все, что необходимо, чтобы защитить наши интересы», — сказал представитель Кремля.

По его словам, позиция России понятна, и она не менялась после саммита на Аляске.

«При этом, конечно, мы готовы к гибкости для нахождения решения. Мы продолжаем быть открытыми к переговорам и заинтересованы в их продолжении и запуске серьезной работе на базе того проекта документа, который был подготовлен командой [президента США Дональда] Трампа», — сказал Песков.

