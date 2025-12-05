Песков: Россия будет продолжать СВО, если Украина откажется от урегулирования

«Специальная военная операция продолжится», — сказал он.
Как подчеркнул Песков, у российских войск очень хорошая динамика. «Поэтому, если у нас не будет возможности решить проблему и достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать все, что необходимо, чтобы защитить наши интересы», — сказал представитель Кремля.
По его словам, позиция России понятна, и она не менялась после саммита на Аляске.
«При этом, конечно, мы готовы к гибкости для нахождения решения. Мы продолжаем быть открытыми к переговорам и заинтересованы в их продолжении и запуске серьезной работе на базе того проекта документа, который был подготовлен командой [президента США Дональда] Трампа», — сказал Песков.