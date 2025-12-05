Киев подтвердил данные о дронах, преследовавших самолет Зеленского в Ирландии

По данным собеседников портала, БПЛА вылетели с неустановленного места северо-восточнее Дублина, после чего находились в воздухе около двух часов. Сейчас специалисты выясняют, запустили ли их с земли или с борта замаскированного судна. При этом устройства охарактеризовали как «крупные, очень дорогие, военного класса». Они передвигались независимо друг от друга, из чего следует, что ими управляли четыре оператора.