Раввин: Гофман — не первый уроженец Беларуси, который возглавит «Моссад»

О назначении Гофмана директором «Моссада», являющегося военным секретарем израильского премьер-министра, стало известно накануне.
Роман Гофман родился в Мозыре в 1976 году и репатриировался в Израиль с семьей в 1990-м.
«Выходец из белорусского Мозыря Роман Гофман — не единственный белорусский еврей, который возглавлял “Моссад”. Один из руководителей “Моссада” в середине прошлого века тоже был из Беларуси, он уроженец Витебска», — сказал раввин Григорий Абрамович.
Речь идет об Иссере Хареле (урожденном Израиле Натановиче Гальперине), который был директором «Моссада» почти 10 лет — с 1952 по 1963 год. Он родился в 1912 году в Витебске. Считается, что именно Харель стоял у истоков создания «Моссада» и разрабатывал спецоперации по поимке нацистских преступников по всему миру.
«Я недавно был в Витебске, и мы как раз разговаривали, вспоминали о том, что в середине прошлого века еврей из Витебска руководил “Моссадом”, — добавил раввин.
Гофман остался Романом
Собеседник агентства также обратил внимание на интересный факт: приехав в Израиль, Гофман не сменил имя, данное ему родителями в Мозыре.
«Меня заинтересовал тот факт, что он оставил имя Роман. Ведь как правило бывает так: человек приезжает в другую страну и берет себе другое имя. А Роман Гофман сохранил свое. Ему было важно то имя, как его назвали родители. Это тоже немаловажный факт, характеризующий человека», — сказал раввин.
Почти нет информации о Гофманах
Как рассказали Sputnik в еврейских общинах Мозыря, о том, что их земляк выдвинут на пост директора «Моссада», они узнали из СМИ.
«У нас практически нет никакой информации о Гофманах. Мне кажется, в Мозыре уже нет евреев с такой фамилией», — рассказал Sputnik председатель городской еврейской религиозной общины ортодоксального иудаизма «Видуй» Геннадий Денисов.
По его словам, родители Романа Гофмана уехали в 1990 году из Мозыря в Израиль, и мало кто помнит эту семью.
«Мне 70 лет, но я не помню этих людей. Сегодня пойду на шабат и расспрошу наших женщин, которым уже за 90 лет — может, они что-нибудь вспомнят про Гофманов», — сказал Денисов.
По его словам, есть информация, что несколько лет назад в Мозырь приезжал еврей из США, который занимался установкой памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«Говорят, что это и был какой-то дальний родственник Гофманов», — отметил собеседник.
Он полагает, что после появления информации о Романе Гофмане, как о будущем директоре «Моссада», белорусские еврейские общины и общественные структуры, скорее всего, начнут собирать сведения о его мозырских корнях.
«Я не исключаю, что в государственных архивах есть какие-то записи», — сказал Денисов.
В еврейских общинах также Sputnik сообщили, что родителями Романа Гофмана были врач и учитель.
Еще несколько интересных фактов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выдвинувший Романа Гофмана на пост главы «Моссада», тоже имеет белорусские корни.
«Я не слышал, что Нетаньяху отказывался от того, что его дедушка родом из белорусского города Крево», — сказал Sputnik раввин Григорий Абрамович.
Агрогородок Крево находится в 100 километрах от Минска, сейчас там проживает около 650 человек.
В контексте данной темы интересен еще один факт: более 10 лет назад одному из бывших руководителей «Моссада» Меиру Дагану в Беларуси была сделана операция по трансплантации почки. О том, что лучшие белорусские трансплантологи провели сложную операцию экс-главе «Моссада», рассказал на одной из пресс-конференций президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как потом сообщили в посольстве Израиля, Даган вместе с супругой дважды прилетал в Минск — один раз на обследование, другой раз на операцию, которая прошла успешно.