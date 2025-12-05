Раввин: Гофман — не первый уроженец Беларуси, который возглавит «Моссад»

«Меня заинтересовал тот факт, что он оставил имя Роман. Ведь как правило бывает так: человек приезжает в другую страну и берет себе другое имя. А Роман Гофман сохранил свое. Ему было важно то имя, как его назвали родители. Это тоже немаловажный факт, характеризующий человека», — сказал раввин.