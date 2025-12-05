Губернатор Кубани ситуацию с водой в Новороссийске назвал «проблемой № 1»

Господин Кондратьев напомнил, что для решения этой проблемы введен запрет на строительство новых высотных домов, который будет действовать до тех пор, пока не решится ситуация с обеспечением водой.
Для улучшения ситуации завершено строительство новой ветки Троицкого группового водопровода, но из-за активной застройки ресурса не хватило для стабильной подачи воды. Сейчас завершается проектирование второй очереди водопровода, реализация которого планируется в следующем году.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше