Глава Краснодара озвучил дату открытия школы на улице им. Григория Пономаренко

Большую школу на улице им. Григория Пономаренко в Краснодаре сдадут к 1 сентября 2026 года. Эту дату назвал глава города Евгений Наумов и подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ответ на обращение жителей.
Краснодарцы рассказали, что строительство школы затянулось. Ее обещали открыть еще в сентябре 2024 года.
Евгений Наумов признал, что это наиважнейший объект рядом с крупным микрорайоном на улице Петра Метальникова. Ситуацию осложнило то, что на этой земле застройщик хотел возвести дома. Земельный участок у них изъяли.
«Никто не заинтересован в затягивании строительства», — заверил Вениамин Кондратьев.
