Губернатор Бочаров посетил лицей в Урюпинске, в ремонт которого вложили 82 млн

Во время рабочей поездки в Урюпинск 5 декабря волгоградский губернатор Андрей Бочаров посетил обновленный лицей № 1. Здание 1939 года постройки пережило масштабную реконструкцию, а у местных школьников теперь есть все самое современное для учебы. В модернизацию вложили почти 82 млн рублей, ее результаты оценил глава региона.
Рабочим удалось бережно сохранить исторический облик здания начала прошлого века, при этом внутри все новое и современное. Отремонтированы все учебные классы, спортивный и актовый залы, столовая. Для занятий закупленное новое учебное оборудование. Андрею Бочарову результаты ремонта понравились: несмотря на сложность задачи, реконструкцию выполнили хорошо.
— Получилось хорошо. В сентябре дети начали учиться, они довольны также как и родители, учителя. Теперь надо дальше продолжать работу по развитию территории лицея, — подчеркнул Андрей Бочаров.
К началу следующего учебного года у учеников лицея № 1 появится современная легкоатлетическая площадка. Как отметили в комитете образования области, в план на 2025 — 2027 года в Волгоградской области включен ремонт 98 школ. 37 зданий удалось открыть после ремонта к 1 сентября. Работы продолжаются, до конца декабря рабочие сдадут еще 22 объекта.