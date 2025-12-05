Губернатор Бочаров посетил лицей в Урюпинске, в ремонт которого вложили 82 млн

Во время рабочей поездки в Урюпинск 5 декабря волгоградский губернатор Андрей Бочаров посетил обновленный лицей № 1. Здание 1939 года постройки пережило масштабную реконструкцию, а у местных школьников теперь есть все самое современное для учебы. В модернизацию вложили почти 82 млн рублей, ее результаты оценил глава региона.