«Хамас» откажется от тяжелого вооружения для урегулирования в Газе

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о подписании Израилем и «Хамасом» первого этапа сделки, включающего освобождение заложников и отвод израильских войск до согласованной линии. Американский президент также заявлял, что рассчитывает до католического Рождества (25 декабря) объявить о переходе урегулирования ситуации в секторе Газа ко второму этапу. Во второй фазе предусматриваются вывод основной части израильского контингента, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. Ее возглавит «Совет мира», в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.