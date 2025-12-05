Ричмонд
«Хамас» откажется от тяжелого вооружения для урегулирования в Газе

Стороны конфликта в секторе Газа совместно с посредниками согласовали начальные шаги по разоружению движения «Хамас», сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Речь идет, в частности, об изъятии тяжелого вооружения у группировки.

Источник: AP 2024

По данным телеканала, недавние контакты стран-посредников (Египет, Катар и Турция) с США показали прогресс в подготовке перехода ко второму этапу мирного плана. Ключевые параметры соглашения остаются неизменными, и в ближайшее время стороны объявят о формировании международных сил, которым предстоит обеспечивать безопасность в секторе Газа.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о подписании Израилем и «Хамасом» первого этапа сделки, включающего освобождение заложников и отвод израильских войск до согласованной линии. Американский президент также заявлял, что рассчитывает до католического Рождества (25 декабря) объявить о переходе урегулирования ситуации в секторе Газа ко второму этапу. Во второй фазе предусматриваются вывод основной части израильского контингента, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. Ее возглавит «Совет мира», в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.

