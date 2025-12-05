В Индии прошли переговоры Путина и Моди, они длились более двух часов

В Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство.
В Хайдарабадском дворце Нью-Дели завершились официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, встреча продолжалась более двух часов, сообщает RT.
«Мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров Могу выразить уверенность, что нынешний визит, достигнутые договоренности на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнерства на благо наших стран и народов Индии и России», — подчеркнул Путин по итогам встречи с Моди.
По его словам, переговоры прошли в конструктивной и дружеской обстановке «в духе особо привилегированного партнерства России и Индии».
Путин назвал «знаком внимания» ужин в доме индийского премьера, где они беседовали тет-а-тет. Он подчеркнул, что с Моди «налажен тесный рабочий и личный контакт».
«Сегодня мы обсудили все аспекты взаимодействия и сотрудничества, чтобы это основание стало еще более крепким. Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель», — подчеркнул премьер-министр Индии.
Моди выразил Путину «благодарность за искреннюю дружбу и нерушимую приверженность сотрудничеству с Индией».
По итогам встречи в Нью-Дели Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Также Путин пригласил Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите.
Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом 4 декабря, Моди лично встретил его на авиабазе индийских ВВС Палам. Готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест, заметили в правительстве Индии. В Кремле назвали такое решение неожиданным. Кроме того, индийские девушки в национальных костюмах исполнили перед лидерами традиционный танец.
В ходе подготовки к визиту Путина в индийской столице сформировали пятислойную систему безопасности, улицы украсили флагами России и Индии, а также развесили плакаты с фотографиями двух лидеров.
Экономическое и военное сотрудничество.
России и Индии по силам вывести объем торговли на отметку в $100 млрд, заявил Путин. В связи с этим согласована программа развития двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года.
По словам российского президента, документ задает четкие ориентиры перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами двух государств. Моди согласился с тем, что это поможет торговым инвестициям России и Индии быть более диверсифицированными и сбалансированными.
Путин подчеркнул, что Москва готова продолжать обеспечение бесперебойной поставки топлива для растущей экономики Индии. Он заметил, что ~Россия — надежный поставщик энергоресурсов~ и «всего, что необходимо для развития энергетики Индии». Также он напомнил о возведении крупнейшей в Индии атомной электростанции «Куданкулам», которая внесет заметный вклад в энергообеспечение страны.
«Полагаем, что речь могла бы идти и о сооружении малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также о неэнергетическом применении ядерных технологий в медицине, в сельском хозяйстве и в других областях», — рассказал Путин о перспективах.
Моди в свою очередь заявил о возможности введения безвизового режима для туристических групповых поездок на 30 дней.
«Я уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп, и это укрепит возможности в том, что касается перемещения людей», — сказал Моди.
Также премьер остановился на «крайне важном» сотрудничестве Москвы и Нью-Дели в сфере критически важных минералов. По его словам, такое взаимодействие «важно для обеспечения безопасной и диверсифицированной мировой системы поставок».
Кроме того, Москва и Нью-Дели условились укреплять сотрудничество в Арктике и продолжить обсуждение по развитию транспортного коридора «Север — Юг».
Российский лидер добавил, что Россия тесно сотрудничает с Индией в сфере обороны. Он обратил внимание, что Москва уже более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот.
В ходе переговоров обсуждались региональные и глобальные проблемы, а также вопросы, касающиеся Украины, отметил Моди.
«Индия выступает за мир, как мы это делали с самого начала. Мы приветствуем все инициативы и усилия для поиска путей долгосрочного мирного урегулирования этого вопроса. Индия всегда была готова помогать этим усилиям, и мы будем готовы продолжать это в будущем», — сказал он.
Кроме того, Моди выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели будут вместе бороться с глобальными вызовами.
«Я уверен, что в будущем наша дружба даст нам силу бороться с глобальными проблемами и вызовами. И мы, надеюсь, станем лидерами более процветающего будущего», — добавил премьер.