Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Вашингтону отправить к берегам Франции свои подлодки после того, как Spiegel сообщил о тайном телефонном разговоре европейских лидеров про «предательство» США.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару “лучших в мире подводных лодок”?», — написал Медведев в X. Цитата, которую приводит Медведев, отсылает к заявлению президента США Дональда Трампа, который в начале августа приказал разместить две американские подлодки «в соответствующих регионах» после слов замглавы российского Совбеза.

В конце июля между Медведевым и Трампом возникла сетевая дискуссия. Это случилось после того, как зампред Совбеза написал, что «Трамп играет с Россией в ультиматум» и «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».

31 июля Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами», отметив, что тот «вступает на очень опасную территорию». В своем посте Трамп упомянул Индию: «Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно». Медведев ответил: «Про “мертвую экономику” Индии и России и “заход на опасную территорию” — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”.

Под названием «Мертвая рука» на Западе известна система «Периметр» (индекс УРВ РВСН — 15Э601; другое название — «Устройство Судного дня») — это комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом, который может принять решение о нем с минимальным участием человека или вовсе без него.

После этого Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим». Позднее президент США выступил с заявлением о размещении атомных подлодок для защиты людей.

Ранее на этой неделе газета Spiegel написала, что в «тайном» телефонном разговоре, в котором в том числе участвовали французский и украинский президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, лидер Франции заявил, что США могут предать Украину.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше