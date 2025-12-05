Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару “лучших в мире подводных лодок”?», — написал Медведев в X. Цитата, которую приводит Медведев, отсылает к заявлению президента США Дональда Трампа, который в начале августа приказал разместить две американские подлодки «в соответствующих регионах» после слов замглавы российского Совбеза.
В конце июля между Медведевым и Трампом возникла сетевая дискуссия. Это случилось после того, как зампред Совбеза написал, что «Трамп играет с Россией в ультиматум» и «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».
31 июля Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами», отметив, что тот «вступает на очень опасную территорию». В своем посте Трамп упомянул Индию: «Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно». Медведев ответил: «Про “мертвую экономику” Индии и России и “заход на опасную территорию” — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”.
Под названием «Мертвая рука» на Западе известна система «Периметр» (индекс УРВ РВСН — 15Э601; другое название — «Устройство Судного дня») — это комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом, который может принять решение о нем с минимальным участием человека или вовсе без него.
После этого Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим». Позднее президент США выступил с заявлением о размещении атомных подлодок для защиты людей.
Ранее на этой неделе газета Spiegel написала, что в «тайном» телефонном разговоре, в котором в том числе участвовали французский и украинский президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, лидер Франции заявил, что США могут предать Украину.