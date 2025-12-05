Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции

31 июля Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами», отметив, что тот «вступает на очень опасную территорию». В своем посте Трамп упомянул Индию: «Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно». Медведев ответил: «Про “мертвую экономику” Индии и России и “заход на опасную территорию” — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”.