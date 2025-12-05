Что известно о новой Стратегии нацбезопасности США. Главное

Павел Кошкин в разговоре с «Ведомостями» также заметил, что в СНБ Вашингтон явно критикует Европу за отсутствие реального понимания положения Киева в противостоянии с Москвой и за отклонение от принципов демократии. По словам эксперта, Штаты не бросают европейских партнеров, но не желают брать на себя все обязанности по урегулированию их проблем.