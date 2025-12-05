Что известно о новой Стратегии нацбезопасности США. Главное

Главные положения СНБ США
Приоритетом для США названо сохранение статуса «самой сильной, богатой и успешной страны в мире» на десятилетия вперед, сообщают «Ведомости».
В документе указывается, что одновременное финансирование государства и содержание военной, дипломатической, разведывательных систем по решению прежних администраций являлось ошибкой.
Завершение украинского конфликта в наиболее короткие сроки — центральный интерес США. Отмечается, что урегулирование кризиса в Восточной Европе позволит восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Кремлем и помочь Украине быстрее вернуться к мирной жизни.
В Белом доме подчеркивают, что продолжение конфликта усилит зависимость Европы от других стран, в том числе от Китая и России.
Европа по-прежнему остается для США культурным и стратегически важным партнером, поэтому Вашингтон намерен помогать европейским странам изменить «нынешнюю траекторию» развития.
США планируют:
- продолжить поддерживать Европу в вопросах обеспечения безопасности;
- «оздоровить» экономику государств ЕС и Великобритании;
- увеличить сотрудничество в области торговли оружием, культурных и образовательных обменов.
В СНБ сделан акцент на том, что для США важно, чтобы НАТО в мире прекратили воспринимать как постоянно расширяющийся альянс.
В своем регионе американцы намерены добиться стабильности с помощью метода «вербуй и расширяй». Вашингтон будет привлекать на свою сторону лидеров стран-соседей, чтобы сообща развивать экономику и бороться с нелегальной миграцией и наркотрафиком. «Уговаривать» соседей сотрудничать американцы будут с помощью «коммерческой дипломатии».
Китай в документе упоминается чаще других стран — 20 раз. Штаты хотят строить с КНР взаимовыгодные отношения, но будут стараться его сдерживать, чтобы не допустить военного конфликта в Азии.
Тайвань останется в центре внимания США как производитель полупроводников.
В перечне своих приоритетов Белый дом также указал: отказ от массовой миграции, переориентацию ответственности, защиту прав и свобод.
Оценки экспертов
Директор ИМИ МГИМО Максим Сучков считает, что стратегия больше напоминает политический манифест. Эксперт отметил существенную разницу в стилистике документа, представленного нынешней командой Трампа и его администрацией в период первого президентского срока. По его словам, новая стратегия более понятна.
«Такое обновление стилистики и содержания происходит редко, поэтому в этом смысле документ необычный», — уточнил он.
Эксперт напомнил, что в первой стратегии команды Трампа в 2017 году Россия и Китай обозначались как конкуренты. Сейчас Россия представлена только как проблема Европы, которую американцы помогают нейтрализовать для «смягчения риска» войны.
По мнению собеседника «Ведомостей», такой подход ставит США в позицию «над схваткой», но позволяет Вашингтону взять рычаги управления ситуацией в свои руки. Эксперт добавил, что в 2028 году после новых выборов приоритеты США в области национальной безопасности могут быть пересмотрены.
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин обратил внимание, что новая стратегия нацбезопасности США существенно отличается от прежних документов. Эксперт отметил, что она составлена в соответствии с приоритетами самого Дональда Трампа.
Он уточнил, что задачу сдерживания Москвы США с себя сняли. Напротив, Белый дом намерен исполнить роль миротворца — урегулировать украинский кризис и наладить сотрудничество с Кремлем.
Павел Кошкин в разговоре с «Ведомостями» также заметил, что в СНБ Вашингтон явно критикует Европу за отсутствие реального понимания положения Киева в противостоянии с Москвой и за отклонение от принципов демократии. По словам эксперта, Штаты не бросают европейских партнеров, но не желают брать на себя все обязанности по урегулированию их проблем.
Кошкин добавил, что США направили вектор своего внимания на обеспечение своей торгово-экономической безопасности, для чего намерены наладить надежные поставки редкоземельных металлов и убедить Европу открыть свои рынки для американских товаров и услуг.