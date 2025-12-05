Ричмонд
Bloomberg: в США заявили, что Турция готова отказаться от российских ЗРК С-400 ради истребителей F-35

Турция близка к тому, чтобы отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, рассказал агентству Bloomberg один из ключевых помощников президента США Дональда Трампа.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Анкара готова пойти на такой шаг, чтобы заполучить американские истребители-невидимки F-35, говорится в статье. Хотя Турция не использует системы С-400, она по-прежнему располагает ракетами, радарами и другим оборудованием, которое к ним прилагается.

«Я убежден, что этот вопрос будет решен в ближайшие четыре-шесть месяцев», — заявил посол США в Турции Том Баррак на конференции в Абу-Даби в пятницу.

Когда его напрямую спросили, готова ли Турция отказаться от российских ЗРК, он ответил «да».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с американским коллегой С-400 в Белом доме в сентябре. Покупка Турцией этих комплексов почти десять лет назад привела к ее исключению из программы разработки F-35 и введению санкций Вашингтоном в отношении некоторых турецких оборонных компаний. Эти рестрикции ограничили их в покупке многих видов секретной военной техники США, поясняет агентство.

НАТО, со своей стороны, заявила, что Россия может получить важные разведывательные данные, если Турция, где расположены крупнейшие после США вооруженные силы блока, будет использовать С-400 наряду с такими самолетами как F-35.

На встрече в Белом доме Трамп допустил, что он может разрешить Турции приобрести стелс-истребители F-35, которые пока считаются самыми передовыми в мире и стоят около 100 млн долларов.

