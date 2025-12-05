Bloomberg: в США заявили, что Турция готова отказаться от российских ЗРК С-400 ради истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с американским коллегой С-400 в Белом доме в сентябре. Покупка Турцией этих комплексов почти десять лет назад привела к ее исключению из программы разработки F-35 и введению санкций Вашингтоном в отношении некоторых турецких оборонных компаний. Эти рестрикции ограничили их в покупке многих видов секретной военной техники США, поясняет агентство.