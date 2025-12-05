Ричмонд
Задать вопрос президенту на Прямую линию в MAX

19 декабря 2025 года в 12:00 мск в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Прием вопросов для главы государства начался с 15:00 мск 4 декабря и продолжится вплоть до окончания программы 19 декабря.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Задать вопрос президенту можно с помощью чат-бота «Итоги года с В. Путиным» в национальном мессенджере MAX. Отправить сообщение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона.

Для того, чтобы задать вопрос главе государства через МАХ, необходимо:

  • найти чат-бот «Итоги года с В. Путиным» в поиске мессенджера или перейти по ссылке: https://max.ru/moskvaputinu;
  • запустить сервис, нажав на кнопку «Начать»;
  • поделиться номером телефона — для обратной связи по обращению;
  • указать ФИО, населенный пункт, возраст и по желанию — адрес электронной почты;
  • загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос.

Вопрос будет отправлен в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным», обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту.

Задать вопрос президенту также можно, используя другие каналы связи:

  • в официальных группах программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
  • на сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
  • отправив СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40;
  • позвонив по телефону 8−800−200−40−40;
  • через мобильное приложение «Москва-Путину» (инструкция по установке приложения есть на сайте программы);

В 2024 году «Итоги года» продолжались 4 часа 27 минут. В 2025 году прямая линия с президентом также будет объединена с большой пресс-конференцией. Всего, по информации ТАСС на прямую линию с Путиным с 8 по 19 декабря 2024 года поступило почти 2,5 млн обращений. Владимир Путин проводит прямую линию с россиянами с 2001 года. С 2023 года она совмещена с большой пресс-конференцией.