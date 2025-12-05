Задать вопрос президенту на Прямую линию в MAX

В 2024 году «Итоги года» продолжались 4 часа 27 минут. В 2025 году прямая линия с президентом также будет объединена с большой пресс-конференцией. Всего, по информации ТАСС на прямую линию с Путиным с 8 по 19 декабря 2024 года поступило почти 2,5 млн обращений. Владимир Путин проводит прямую линию с россиянами с 2001 года. С 2023 года она совмещена с большой пресс-конференцией.