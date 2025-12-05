Ричмонд
Путин встретился в Нью-Дели с президентом Индии Мурму

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в Президентском дворце Индии с главой государства Драупади Мурму. Прием, который планируется после встречи, завершит серию протокольных мероприятий государственного визита российского лидера.

Итоги года с Владимиром Путиным

Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а также выступил на Российско-индийском деловом форуме.

Путин прибыл в Нью-Дели накануне. У трапа самолета его встретил лично премьер-министр Индии, после чего в автомобиле главы кабмина руководители двух стран поехали на неформальную встречу в резиденцию Моди. Как указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно эти контакты по их содержанию можно считать центральным мероприятием визита.

Традиция попеременных российско-индийских визитов на высшем уровне заложена еще в 2000 году, когда Путин и в то время премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Москва и Нью-Дели исправно соблюдали традицию, но ритм визитов сбили пандемия COVID-19 и сложная геополитическая обстановка — последний раз Путин посещал Индию в 2021 году. С посещением Моди Москвы год назад регулярные поездки лидеров стран друг к другу вновь возобновились.

