Lidovky: Европа на случай конфликта с Россией строит железную дорогу к Балтике

Но сообщение между странами Балтии и Восточной Европой — не единственная транспортная проблема в Евросоюзе, подчеркивает Lidovky. Германия тоже испытывает трудности с низким качеством и грузоподъемностью своих железных дорог. А Франция, когда в 2022 году собралась передать Украине свои танки Leclerc, вынуждена была отправить их кораблями из Марселя в Грецию, а потом через Румынию на Украину. Если кораблями, например, из голландского Роттердама придется отправлять армию НАТО, то на это может уйти до 45 дней, сетует автор.