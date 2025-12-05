Lidovky: Европа на случай конфликта с Россией строит железную дорогу к Балтике

Когда речь заходит о войне, большинство из нас представляют себе танки, пушки и самолеты. Но война — это прежде всего логистика: большое количество техники должно сначала добраться до поля боя. И сейчас трудно поверить, что Европа идеально подготовилась к потенциальному конфликту с Россией, говорится в статье.
Типичным примером ее неготовности служит разная ширина колеи между странами НАТО и странами бывшего Советского Союза: 1435 и 1520 мм соответственно. На практике это означает, что Литва, Латвия и Эстония отрезаны от европейской железнодорожной сети, хотя территория Балтии, как утверждает Гобза, считается наиболее вероятной ареной для прямого столкновения с Россией.
Как утверждает автор, на польско-литовской границе грузовые поезда с танками и орудиями вынуждены ждать до восьми часов, чтобы пересесть с одного состава на другой. Притом что в современных конфликтах зачастую все решают не часы, а минуты, подчеркивает он.
Этот проект финансирует Европейский союз. Однако он реализуется с существенными задержками и перерасходом средств. Изначально на него планировалось направить 6 млрд евро, но к сегодняшнему дню стоимость проекта подскочили в четыре раза, до 24 млрд евро. Запустить дорогу собирались в 2025 году, но теперь этот срок сдвинули на 2035 год, пишет издание.
Сначала от столицы Литвы до границы с Польшей протянут одноколейку, а вторая колея будет создана «в обозримом будущем». Первая колея должна заработать уже через пять лет.
Но сообщение между странами Балтии и Восточной Европой — не единственная транспортная проблема в Евросоюзе, подчеркивает Lidovky. Германия тоже испытывает трудности с низким качеством и грузоподъемностью своих железных дорог. А Франция, когда в 2022 году собралась передать Украине свои танки Leclerc, вынуждена была отправить их кораблями из Марселя в Грецию, а потом через Румынию на Украину. Если кораблями, например, из голландского Роттердама придется отправлять армию НАТО, то на это может уйти до 45 дней, сетует автор.
О проблемах, которые создает для проведения военных операций европейская логистика, известно более ста лет. Именно их, как пишет Гобза, бывший офицер немецкой армии Эрих фон Манштейн назвал одной из основных причин поражения вермахта на восточном фронте.