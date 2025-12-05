Беларусь призвала ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства

«Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — сказано в документе, текст которого был обнародован в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.