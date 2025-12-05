Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь призвала ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Руководители дипведомств девяти государств, в том числе Беларуси и России, в совместном заявлении призвали ОБСЕ вести борьбу с идеями расового превосходства, сообщили в белорусском МИД.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что заявление было сделано по случаю 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне, помимо Беларуси и РФ его также подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — сказано в документе, текст которого был обнародован в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

В нем также содержится призыв к действующему председательству ОБСЕ и руководителям исполнительных структур организации должным образом оценивать случаи проявления неонацизма, попытки героизировать и реабилитировать нацистов и их пособников.

«Предлагаем объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и противодействию любым проявлениям неонацизма», — говорится в заявлении.

Дипломаты подтвердили приверженность своих стран усилиям по недопущению пересмотра либо искажения итогов Второй мировой войны, а также преуменьшения вклада народов СССР и освободительных движений, существовавших в Европе, в разгром нацизма.

«Выражаем намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов “ваффен СС” и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности», — заявили министры.

В целях профилактики распространения идеологии неонацизма и воинствующего национализма они подчеркнули важность работы в молодежной среде и, прежде всего, в информационном пространстве.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше