Беларусь призвала ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства

Уточняется, что заявление было сделано по случаю 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне, помимо Беларуси и РФ его также подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
«Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — сказано в документе, текст которого был обнародован в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.
В нем также содержится призыв к действующему председательству ОБСЕ и руководителям исполнительных структур организации должным образом оценивать случаи проявления неонацизма, попытки героизировать и реабилитировать нацистов и их пособников.
«Предлагаем объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и противодействию любым проявлениям неонацизма», — говорится в заявлении.
Дипломаты подтвердили приверженность своих стран усилиям по недопущению пересмотра либо искажения итогов Второй мировой войны, а также преуменьшения вклада народов СССР и освободительных движений, существовавших в Европе, в разгром нацизма.
«Выражаем намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов “ваффен СС” и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности», — заявили министры.
В целях профилактики распространения идеологии неонацизма и воинствующего национализма они подчеркнули важность работы в молодежной среде и, прежде всего, в информационном пространстве.