Журова: в случае конфискации активов Россия может заморозить мирные переговоры

«Мы привыкли думать, что где-то в банке в Европе есть российские активы, но это не так, потому что для Европы это уже пассивы. Скорее всего европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета. Ни того ни другого европейцы сейчас делать не собираются», — сказал политолог.