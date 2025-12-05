Путин завершил двухдневный визит в Индию

Путин прибыл в Индию накануне. На летном поле его лично встретил премьер-министр Нарендра Моди, после чего руководители двух стран несколько часов неформально общались в резиденции главы индийского кабмина.
За два дня государственного визита Путин провел целую серию двусторонних переговоров с индийской стороной, поучаствовал в Российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита подписан целый ряд двусторонних соглашений.
Российский лидер прибыл на летное поле на своем черном «Аурусе». У трапа, к которому вела красная ковровая дорожка, президента РФ проводил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Президент России тепло поблагодарил представителей индийской армии, обеспечивающих безопасность его визита.