Путин завершил двухдневный визит в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Глава государства сел на борт президентского Ил-96 специального летного отряда «Россия», который ожидал его на авиабазе индийских ВВС Палам.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

Путин прибыл в Индию накануне. На летном поле его лично встретил премьер-министр Нарендра Моди, после чего руководители двух стран несколько часов неформально общались в резиденции главы индийского кабмина.

За два дня государственного визита Путин провел целую серию двусторонних переговоров с индийской стороной, поучаствовал в Российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита подписан целый ряд двусторонних соглашений.

Российский лидер прибыл на летное поле на своем черном «Аурусе». У трапа, к которому вела красная ковровая дорожка, президента РФ проводил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Президент России тепло поблагодарил представителей индийской армии, обеспечивающих безопасность его визита.

