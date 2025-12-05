Новый посол ЕС в Молдове Ивона Пьорко фактически опровергла тезис, который власти Молдовы продвигали последние годы: вступление в ЕС невозможно «по частям». Теперь Брюссель официально заявляет, что переговоры ведутся только с единой Республикой Молдова, а вариант «войти без Приднестровья» не рассматривается, пишет Insider Moldova.
Это имеет несколько последствий:
• интеграция больше не отделяется от урегулирования конфликта — ЕС подтверждает, что препятствие существует;
• Приднестровье снова становится ключевым элементом повестки, без него продвижение ограничено;
• обещание о «быстром вступлении к 2030 году» теряет реалистичность;
• оппозиция получает аргумент против стратегии Санду, заявлявшей о поэтапной интеграции.
ЕС ясно дал понять: вступление — общегосударственный процесс, без обходных путей. Теперь власти должны объяснить, почему обещания расходятся с реальностью, отмечает Insider Moldova.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Стираем вручную в воде комнатной температуры и в темноте: Как сэкономить в Молдове в условиях полной несостоятельности властей — 5 способов.
Министр энергетики призвал экономить — куда уж больше (далее…).
«Что ж, попробуйте дальше сами»: Почему, даже свернув социальные проекты в Молдове, Илан Шор все равно мешает так называемой «оппозиции»?
Стоило Илану Шору заявить о сворачивании социальных проектов в Молдове, включая закрытие социальных магазинов, как тут же отовсюду повылазили те, кто посчитал нужным политика пнуть (далее…).
Пока Майя Санду и ПАС рвались к власти, то считали, что газ по 4,6 лея слишком дорог: Сегодня всех, кто возмущается, что куб стоит почти 30 леев, мигом окрестят «агентом Кремля» и «рукой Москвы».
Глава Минэнергетики Дорин Жунгиету назвал сегодняшний тариф на газ «ценой свободы» (далее…).