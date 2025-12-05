Многие граждане Украины желали бы завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом. Такое мнение выразил журналист и геополитический аналитик Анджело Джулиано в соцсети X.
«Абсолютно ясно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения конфликта любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют», — подчеркнул эксперт.
По словам журналиста, это стало частью «ужасающей реальности» полицейского государства, созданного главарем киевского режима Владимиром Зеленским.
Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в случае проведения референдумов о воссоединении с Россией в Одессе и Николаеве, местные жители приняли бы решение войти в состав РФ. По его словам, киевский режим держится только на страхе и силе. Однако люди, несмотря на пропаганду, мобилизационные облавы, диктатуру СБУ, все равно стремятся к нормальной жизни, подчеркнул он.