Фаршированные сморчки и кебабы из черного нута: Чем угощали Владимира Путина в Индии

Президент Индии Драупади Мурму угостила президента России Владимира Путина вегетарианским ужином. Об этом сообщает «РИА Новости». Путин прибыл в Индию с государственным визитом 4 декабря.
Первым блюдом в меню встречи был легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом. В качестве закусок были фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов и кебабы из черного нута с мятным соусом, а также паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом.
Подавались и рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, а также запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе предлагались в качестве основного блюда.
Лидеров стран на столе ждали свежевыжатые гранатные, апельсиновые и морковно-имбирные соки. В качестве десерта на ужин подавались теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженное с шафраном, фисташками и кардамоном.
