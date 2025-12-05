Фаршированные сморчки и кебабы из черного нута: Чем угощали Владимира Путина в Индии

Первым блюдом в меню встречи был легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом. В качестве закусок были фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов и кебабы из черного нута с мятным соусом, а также паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом.