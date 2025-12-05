Парламент Германии принял закон о новой модели военной службы

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Германии 5 декабря одобрил законопроект о новой модели призыва в немецкие вооруженные силы, сообщает BBC.
Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года, однако перед этим его должен одобрить Бундесрат (Федеральный совет).
Законопроект, предложенный министром обороны Борисом Писториусом, направлен на увеличение численности личного состава Бундесвера с 183 тыс. до 260 тыс. человек к 2035 году, а также на расширение резерва до 200 тыс. человек. Для этого власти вернут обязательную медкомиссию для всех возрастных групп. С 2027 года ее будут обязаны проходить все молодые люди начиная с 2008 года рождения. Ежегодно процедура будет затрагивать примерно по 300 тыс. человек.
Кроме того, начиная с 2026 года при достижении 18-летия юноши должны будут заполнять анкету с вопросами об их физической подготовке, и готовности присоединиться к вооруженным силам ФРГ. Заполнить опросник и сообщить о своем желании служить в армии могут и девушки. Решение о службе останется добровольным. Однако парламент сможет принять решение о «воинской обязанности по необходимости», если добровольцев будет недостаточно. Для этого может быть использован случайный отбор.
Минобороны Германии ожидает, что число новых военных увеличится в среднем на три — пять тысяч ежегодно. Власти надеются, что часть из них решит продолжить службу на более длительный срок.
В ряде крупных городов Германии прошли протесты с участием тысяч молодых людей, выступающих против законопроекта о модернизации военной службы в Германии. -0-