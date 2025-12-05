Парламент Германии принял закон о новой модели военной службы

Законопроект, предложенный министром обороны Борисом Писториусом, направлен на увеличение численности личного состава Бундесвера с 183 тыс. до 260 тыс. человек к 2035 году, а также на расширение резерва до 200 тыс. человек. Для этого власти вернут обязательную медкомиссию для всех возрастных групп. С 2027 года ее будут обязаны проходить все молодые люди начиная с 2008 года рождения. Ежегодно процедура будет затрагивать примерно по 300 тыс. человек.