Владимир Путин завершил государственный визит в Индию

Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный государственный визит в Индию. Об этом сообщил корреспондент KP.RU Валентин Алфимов.
Российский лидер поднялся на борт президентского Ил-96 специального летного отряда «Россия». Воздушное судно все это время ожидало главу государства на военной авиабазе индийских ВВС Палам. В ходе государственного визита Владимир Путин провел целый ряд двусторонних переговоров с представителями Индии.
Как писал сайт KP.RU, последней в серии официальных встреч у Владимира Путина состоялась беседа с президентом Индии Драупади Мурму. Прием после этого мероприятия завершил серию протокольных государственного визита российского президента в Индию.
Глава государства на встрече с Мурму заявил, что соглашения между Индией и Россией придадут мощный импульс развитию двусторонних отношений.