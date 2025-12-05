Владимир Путин завершил государственный визит в Индию

Российский лидер поднялся на борт президентского Ил-96 специального летного отряда «Россия». Воздушное судно все это время ожидало главу государства на военной авиабазе индийских ВВС Палам. В ходе государственного визита Владимир Путин провел целый ряд двусторонних переговоров с представителями Индии.