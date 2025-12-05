Эксперт Дробницкий: США допустили прекращение расширения НАТО

В обновленной стратегии национальной безопасности США содержится тезис об отказе от восприятия бесконечного расширения Североатлантического альянса. Об этом сообщил радио Sputnik политолог Дмитрий Дробницкий.
«Также было сказано, что нужно отказываться от восприятия, что НАТО будет всегда бесконечно расширяться», — сказал он.
По его словам, многие положения документа соответствуют принципу, согласно которому западное полушарие является зоной исключительных интересов США. Эксперт также отметил, что стратегия затрагивает вопрос будущего блока.
В документе обсуждается возможная трансформация альянса. В частности, допускается, что со временем большинство стран-членов НАТО могут перестать быть этнически европейскими.
Ранее сообщалось, что США стремятся изменить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса.