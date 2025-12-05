Ричмонд
Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию

За два дня государственного визита президент РФ провел серию двусторонних переговоров с индийской стороной.

Российский лидер Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Президент поднялся на борт Ил-96, принадлежащего специальному летному отряду «Россия», который ждал его на авиабазе Палам.

На летное поле президент России прибыл на своем черном «Аурусе». У трапа, покрытого красной ковровой дорожкой, президента провожал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Президент Российской Федерации выразил благодарность представителям индийских Вооруженных сил, обеспечивавшим безопасность во время его пребывания в Индии.

Путин прибыл в Индию днем ранее. У трапа самолета его лично приветствовал премьер-министр Нарендра Моди, после чего лидеры двух государств провели несколько часов в неформальной беседе в резиденции премьер-министра Индии.

За время государственного визита президент России провел многочисленные двусторонние встречи с индийскими коллегами, принял участие в работе Российско-индийского бизнес-форума, а также отдал дань памяти Махатме Ганди, возложив венок к мемориалу. В результате визита был подписан ряд двусторонних договоров.

Ранее глава российского государства заявил, что Россия и Индия работают над установлением многополярного мира.

