Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином из сморчков и моринги

В качестве первого блюда шёл лёгкий суп, основными ингредиентами которого стали листья моринги и бобы мунг. В основной части меню предлагались рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушёный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, запечённый в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе.
Гостям из России предложили и широкий перечень лёгких закусок: фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из чёрного нута с мятным соусом, тушёные с томатом и луком бобы. Десертом стали тёплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженное с шафраном, фисташками и кардамоном.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Индию в рамках своего официального визита. Вчера у него с премьер-министром страны Нарендрой Моди прошли неформальные переговоры, продлившиеся 2,5 часа. Сегодня Кремль опубликовал кадры торжественного приёма в Дели, устроенного президентом Индии Дроупади Мурму в честь приезда Путина.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.