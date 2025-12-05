Ричмонд
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином из сморчков и моринги

Президент Индии Драупади Мурму во время приёма в честь приезда российского лидера Владимира Путина предложила изысканный вегетарианский ужин, где были фаршированные сморчки и бульон из листьев моринги. Об этом сообщает РИА «Новости», ознакомившись с составом меню.

Источник: Life.ru

В качестве первого блюда шёл лёгкий суп, основными ингредиентами которого стали листья моринги и бобы мунг. В основной части меню предлагались рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушёный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, запечённый в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе.

Гостям из России предложили и широкий перечень лёгких закусок: фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из чёрного нута с мятным соусом, тушёные с томатом и луком бобы. Десертом стали тёплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженное с шафраном, фисташками и кардамоном.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Индию в рамках своего официального визита. Вчера у него с премьер-министром страны Нарендрой Моди прошли неформальные переговоры, продлившиеся 2,5 часа. Сегодня Кремль опубликовал кадры торжественного приёма в Дели, устроенного президентом Индии Дроупади Мурму в честь приезда Путина.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

