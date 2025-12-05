Политолог указал, кто стоит за утечкой 28 пунктов мирного плана США

Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик прокомментировал ситуацию с утечкой мирного плана президента США Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов и касается территориальных, политических и экономических вопросов Украины. По его словам, в этом был задействован канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом эксперт заявил в эфире радио «Комсомольская правда».