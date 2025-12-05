Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик прокомментировал ситуацию с утечкой мирного плана президента США Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов и касается территориальных, политических и экономических вопросов Украины. По его словам, в этом был задействован канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом эксперт заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Из-за Мерца произошла утечка первых переговорных позиций администрации Трампа, пресловутые 28 пунктов — именно Германия способствовала их передаче в СМИ», — цитирует его слова сайт KP.RU.
Политолог отметил, что, по его мнению, у Трампа и его команды иссякло терпение, о чем свидетельствует отсутствие утечек после последних переговоров в Москве.
«А это первый сигнал того, что США относятся к переговорам серьезно и начинают выходить на серьезные договоренности», — подчеркнул Баранчик.
Напомним, Россия не раз заявляла о готовности вести мирные переговоры, направленные не на временное прекращение конфликта, а на его окончательное разрешение. Тем временем Киев продолжает уклоняться от подобных переговоров.