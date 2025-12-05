Юрий Ушаков раскрыл нюансы встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о некоторых нюансах недавних переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле.
«Тональность, я бы сказал, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская», — сказал представитель Кремля.
Он пояснил, что Путин знает Уиткоффа, поскольку уже встречался с ним шесть раз. И такой разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова, отметил Ушаков.