Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Ушаков раскрыл нюансы встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Ушаков: Тональность переговоров с США в Кремле была конструктивно-дружеская.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о некоторых нюансах недавних переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле.

«Тональность, я бы сказал, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что Путин знает Уиткоффа, поскольку уже встречался с ним шесть раз. И такой разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова, отметил Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше