Ушаков: Кушнер может составить формулировки возможного плана по Украине

Американский бизнесмен Джаред Кушнер в дальнейшем может составить формулировки возможного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой вводить во многом будет именно господин Кушнер», — отметил политик.
Джаред Кушнер является зятем президента США Дональда Трампа — бизнесмен женат на его дочери Иванке. К своим 44 годам Кушнер успел стать и миллиардером, и политическим советником американского лидера.
Напомним, что Кушнер вместе со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом ранее посещал Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Американские представители в ходе встречи продемонстрировали российскому лидеру очередную версию мирного плана по Украине.