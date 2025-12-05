Ричмонд
Ушаков: Кушнер может составить формулировки возможного плана по Украине

Ушаков допустил, что Джаред Кушнер может в дальнейшем писать формулировки для мирного плана по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Джаред Кушнер в дальнейшем может составить формулировки возможного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой вводить во многом будет именно господин Кушнер», — отметил политик.

Джаред Кушнер является зятем президента США Дональда Трампа — бизнесмен женат на его дочери Иванке. К своим 44 годам Кушнер успел стать и миллиардером, и политическим советником американского лидера.

Напомним, что Кушнер вместе со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом ранее посещал Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Американские представители в ходе встречи продемонстрировали российскому лидеру очередную версию мирного плана по Украине.

Биография Джареда Кушнера
Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.
