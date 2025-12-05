Reuters: ЕС и G7 могут запретить перевозку нефти РФ на судах Запада

«Страны G7 и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ к услугам западных компаний по ее транспортировке», — сказано в статье.
По данным собеседников агентства, запрет может войти в очередной санкционный пакет Евросоюза. Он должен быть принят в начале 2026 года.
Источники Reuters утверждают, что на технических встречах G7 эту идею активно продвигают представителями США и Великобритании. Четыре источника добавили, что итоговая позиция американского лидера Дональда Трампа по данному вопросу будет зависеть от успеха переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее германский политолог Александр Рар объяснил, зачем Европейский союз отказывается от энергоносителей из России.