Reuters: ЕС и G7 могут запретить перевозку нефти РФ на судах Запада

Евросоюз хочет отменить потолок цен на нефть из РФ.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз и страны G7 обсуждают возможность замены потолка цен на нефть из России полным запретом на перевозку ее западными судами. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь сразу на шесть источников.

«Страны G7 и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ к услугам западных компаний по ее транспортировке», — сказано в статье.

По данным собеседников агентства, запрет может войти в очередной санкционный пакет Евросоюза. Он должен быть принят в начале 2026 года.

Источники Reuters утверждают, что на технических встречах G7 эту идею активно продвигают представителями США и Великобритании. Четыре источника добавили, что итоговая позиция американского лидера Дональда Трампа по данному вопросу будет зависеть от успеха переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее германский политолог Александр Рар объяснил, зачем Европейский союз отказывается от энергоносителей из России.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше