Reuters: ЕС и G7 могут запретить перевозку нефти РФ на судах Запада

Источники Reuters утверждают, что на технических встречах G7 эту идею активно продвигают представителями США и Великобритании. Четыре источника добавили, что итоговая позиция американского лидера Дональда Трампа по данному вопросу будет зависеть от успеха переговоров по урегулированию конфликта на Украине.