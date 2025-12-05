Reuters: ЕС и G7 хотят полностью запретить морскую перевозку российской нефти

«Страны “Большой семерки” и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ (России. — Прим. БЕЛТА) к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти», — говорится в публикации.
По сведениям Reuters, запрет на доступ РФ к услугам морских перевозок нефтепродуктов может появиться в очередном санкционном пакете ЕС, принятие которого намечено на начало 2026 года. -0-
