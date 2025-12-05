Ричмонд
Reuters: ЕС и G7 хотят полностью запретить морскую перевозку российской нефти

«Страны “Большой семерки” и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ (России. — Прим. БЕЛТА) к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти», — говорится в публикации.

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок. Об этом говорится в материале Reuters.

По сведениям Reuters, запрет на доступ РФ к услугам морских перевозок нефтепродуктов может появиться в очередном санкционном пакете ЕС, принятие которого намечено на начало 2026 года. -0-

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше