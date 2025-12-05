Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф уже понимают друг друга с полуслова

Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы США Стивен Уиткофф уже понимают друг друга с полуслова. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«У них разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова», — рассказал Ушаков.
Ранее KP.RU сообщал, что Юрий Ушаков раскрыл некоторые нюансы недавних переговоров Владимира Путина со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча представителей стран прошла в Кремле 2 декабря.
Помощник президента назвал конструктивно-дружеской тональность диалога между представителями России и США. Он напомнил, что Путин знает Уиткоффа, поскольку политики встречались уже шесть раз.
Ушаков также выразил мнение, что именно Кушнер в дальнейшем может составить формулировки нового возможного плана США по урегулированию конфликта на Украине.