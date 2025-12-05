Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф уже понимают друг друга с полуслова

Ушаков назвал дружеским разговор Путина и Уиткоффа на встрече в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы США Стивен Уиткофф уже понимают друг друга с полуслова. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«У них разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова», — рассказал Ушаков.

Ранее KP.RU сообщал, что Юрий Ушаков раскрыл некоторые нюансы недавних переговоров Владимира Путина со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча представителей стран прошла в Кремле 2 декабря.

Помощник президента назвал конструктивно-дружеской тональность диалога между представителями России и США. Он напомнил, что Путин знает Уиткоффа, поскольку политики встречались уже шесть раз.

Ушаков также выразил мнение, что именно Кушнер в дальнейшем может составить формулировки нового возможного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше