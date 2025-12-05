Ричмонд
Ушаков: зять Трампа Кушнер будет водить ручкой в написании плана по Украине

Помощник президента России высказался о роли зятя Дональда Трампа в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Зять президента США Дональда Трампа и учредитель компании Affinity Partners Джаред Кушнер может играть важную роль в разработке мирного плана по Украине. Такое мнение выразил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — заявил Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Политик подчеркнул, что подключение к переговорам нового человека в лице Кушнера оказалось «весьма кстати», потому что к обаянию и дружелюбности спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа добавился «элемент системности».

2 декабря ​в Кремле состоялась встреча, где президент России Владимир Путин принял спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, а также Джареда Кушнера. Этот визит был обусловлен дискуссией вокруг предложенного США мирного плана урегулирования украинского конфликта. Переговоры длились около пяти часов.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что детали переговоров Путина и Уиткоффа не будут разглашены.

