Ушаков рассказал об отношениях Путина и Уиткоффа

«Тональность, я бы сказал, не побоюсь этого слова — конструктивно-дружеская. Путин хорошо знает Уиткоффа, с ним встречался уже шесть раз, и такой у них разговор действительно дружеский, и они понимают друг друга уже с полуслова», — рассказал Юрий Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.