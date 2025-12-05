Ушаков рассказал об отношениях Путина и Уиткоффа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об атмосфере, которая была на встрече Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа 2 декабря.
«Тональность, я бы сказал, не побоюсь этого слова — конструктивно-дружеская. Путин хорошо знает Уиткоффа, с ним встречался уже шесть раз, и такой у них разговор действительно дружеский, и они понимают друг друга уже с полуслова», — рассказал Юрий Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.
При этом Юрий Ушаков напомнил, что во встрече также участвовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Помощник президента предположил, что этот человек во многом может повлиять на положения вероятного мирного плана по Украине.
Владимир Путин встретился со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 2 декабря. С российской стороны во встрече также участвовали Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Переговоры длились около пяти часов.