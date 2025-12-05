Кадыров пообещал «подарок» после атаки на здание «Грозный-Сити»

На одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» совершена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании, говорится в его телеграм-канале.
«Затронули тему атаки украинской БПЛА по одному из зданий высотного комплекса “Грозный-Сити”. Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия», — заявил глава Чечни.
По словам Кадырова, никто не пострадал. «От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него “подарок” противник скоро получит. Ну, а здание мы восстановим быстро», — заявил глава региона.
«Грозный-Сити» — это комплекс из семи небоскребов в центре Грозного, столицы Чечни. Сооружения расположены на площади 4,5 га и включают постройки высотой от 18 до 40 этажей. Все семь башен «Грозного-Сити» действующие. В них находятся офисы, квартиры, отель, торговый центр и рестораны.
Самая высокая башня комплекса имеет высоту 145 м, если мерить со шпилем, то расстояние увеличивается до 154 м.
К проектным работам приступили в 2007 году, стройка началась почти сразу, а сдали комплекс в 2011-м.
Утром 5 декабря в аэропорту Грозный дважды действовали ограничения на полеты. С 6:25 мск до 8:55 мск и с 10:10 мск до 10:40 мск. Меры обычно вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.
После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в ночь с 1 на 2 декабря атаку украинских дронов перехватили над девятью регионами, включая Чечню. Всего было уничтожено 45 беспилотников, четыре из которых — над Чеченской Республикой.
В течение ночи также вводились ограничения на полеты в российских аэропортах. Меры коснулись семи городов, включая Грозный.