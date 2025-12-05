Кадыров пообещал отправить подарок в ответ на удар БПЛА в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени отправит подарок в ответ на удар беспилотника по зданию в Грозном.
Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал центр Грозного. Кадыров заявил, что подобные действия являются лишь попытками запугать мирное население и создать иллюзию давления.
«Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия», — сказал Кадыров.
Глава республики подчеркнул, что пострадавших нет, а здание будет в скором времени восстановлено.
«От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него “подарок” противник скоро получит», — заключил Кадыров.
Ране KP.RU писал, что украинский беспилотник, по словам главы Чечни, задел крышу здания полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.