Кадыров пообещал отправить подарок в ответ на удар БПЛА в Грозном

Пострадавших нет, здание в скором времени будет восстановлено.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени отправит подарок в ответ на удар беспилотника по зданию в Грозном.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал центр Грозного. Кадыров заявил, что подобные действия являются лишь попытками запугать мирное население и создать иллюзию давления.

«Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия», — сказал Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что пострадавших нет, а здание будет в скором времени восстановлено.

«От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него “подарок” противник скоро получит», — заключил Кадыров.

Ране KP.RU писал, что украинский беспилотник, по словам главы Чечни, задел крышу здания полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

