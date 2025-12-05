Ушаков раскрыл нюансы недавних переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера

Тональность состоявшихся недавно в Кремле переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера и учредителем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером была конструктивно-дружеская. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
«Путин хорошо знает Уиткоффа, так как встречался с ним уже шесть раз. Они понимают друг друга с полуслова», — отметил Ушаков.
Присутствие Кушнера, по его словам, было очень кстати. Он отметил, что Кушнер добавил к обаянию и дружелюбности Уиткоффа элемент системности.
«Я лично считаю, что если и дальше будет верстаться на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить будет во многом именно господин Кушнер», — уверен Ушаков.
Ранее Ушаков заявил, что дата следующей встречи с Уиткоффом пока не определена.