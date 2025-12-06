Заксобрание Ленобласти окончательно утвердило бюджет региона на 2026−2028 годы

Дефицит областного бюджета в 2026 году будет равен 27,5 млрд рублей (или 10,5% от собственных доходов), но, как предполагает финансовый блок правительства Ленобласти, он будет последовательно снижаться в следующих годах. В 2027 году — до 11,1 млрд рублей (4%), в 2028-м — до 6,4 млрд рублей (2,2%).