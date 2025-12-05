Макрон опроверг сообщения о недоверии ЕС к США по Украине

«Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе необходимо. Нет недоверия. Я опровергаю», — заявил Макрон журналистам во время визита в Китай, подчеркнув, что Европа и США должны работать вместе.
Он добавил, что Европа необходима Вашингтону, поскольку именно на неё ляжет основное бремя предоставления гарантий безопасности Украине и управления замороженными российскими активами. Макрон также выразил поддержку мирным усилиям США, подтвердив официальную позицию о важности трансатлантической солидарности в урегулировании конфликта.
Ранее во время визита в Китай Эмманюэль Макрон пожаловался, что Европа не в силах усадить Россию за стол переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, для дальнейшей поддержки Киева Евросоюзу и Соединённым Штатам крайне важно сохранять консолидированную позицию.
