Макрон опроверг сообщения о недоверии ЕС к США по Украине

Ранее во время визита в Китай Эмманюэль Макрон пожаловался, что Европа не в силах усадить Россию за стол переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, для дальнейшей поддержки Киева Евросоюзу и Соединённым Штатам крайне важно сохранять консолидированную позицию.