Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон опроверг сообщения о недоверии ЕС к США по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон публично опроверг информацию немецкого журнала Spiegel о том, что европейские лидеры выражали недоверие США в ходе конфиденциального разговора с Владимиром Зеленским. Журнал опубликовал фрагменты беседы, в которой участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Зеленский, сделав вывод о сомнениях европейцев в американских гарантиях безопасности для Украины.

Источник: Life.ru

«Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе необходимо. Нет недоверия. Я опровергаю», — заявил Макрон журналистам во время визита в Китай, подчеркнув, что Европа и США должны работать вместе.

Он добавил, что Европа необходима Вашингтону, поскольку именно на неё ляжет основное бремя предоставления гарантий безопасности Украине и управления замороженными российскими активами. Макрон также выразил поддержку мирным усилиям США, подтвердив официальную позицию о важности трансатлантической солидарности в урегулировании конфликта.

Ранее во время визита в Китай Эмманюэль Макрон пожаловался, что Европа не в силах усадить Россию за стол переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, для дальнейшей поддержки Киева Евросоюзу и Соединённым Штатам крайне важно сохранять консолидированную позицию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше