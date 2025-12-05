Кадыров призвал ВСУ назвать место для встречи лицом к лицу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал командование ВСУ определить место, где российские бойцы смогут встретиться лицом к лицу с украинскими боевиками. Так он отреагировал на атаку вражескими беспилотниками по зданию высотного комплекса «Грозный-Сити».
«Также обращаюсь к укронацистам и их приспешникам: если действительно хотите… определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу», — написал политик.
Он предложил ВСУ сделать так, если боевики все еще считают себя воинами или мужчинами. Кадыров подчеркнул, что российские бойцы каждый день идут на солдат противника и давят на всех жарких участках передовой.
Как писал сайт KP.RU, кроме того, глава Чечни заявил, что в скором времени отправит подарок боевикам ВСУ в ответ на атаку по зданию в Грозном. Он отметил, что такие действия являются лишь попытками запугать мирное население и создать иллюзию давления. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия, констатировал Кадыров.