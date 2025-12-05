Кадыров призвал ВСУ назвать место для встречи лицом к лицу

Как писал сайт KP.RU, кроме того, глава Чечни заявил, что в скором времени отправит подарок боевикам ВСУ в ответ на атаку по зданию в Грозном. Он отметил, что такие действия являются лишь попытками запугать мирное население и создать иллюзию давления. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия, констатировал Кадыров.