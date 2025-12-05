Ричмонд
Президент США Трамп получил первую в истории «Премию мира» ФИФА

Награду «Премии мира» Трампу вручил президент ФИФА Инфантино.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп стал обладателем первой в истории «Премии мира» от Международной федерации футбола (ФИФА).

Эту награду вручили главе штатов на церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу. Ранее Трамп выразил надежду, что урегулирование российско-украинского конфликта «на подходе». Он также сообщил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя, Джареда Кушнера, с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли крайне успешно.

Президент России в свою очередь заявлял, что американский лидер хочет быстрого завершения конфликта на Украине.

Сайт KP.RU писал, что глава российского государства назвал причины украинского кризиса. В Кремле заявили, что Вашингтон передал Москве четыре дополнительных документа, связанных с мирным урегулированием конфликта на Украине.

