Келин: Используя дело Скрипалей Лондон пытается сорвать переговоры по Украине

Великобритания использует дело Сергея и Юлии Скрипаль в качестве фона для попыток сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Такое мнение выразил посол России в Британии Андрей Келин.
«Следует задуматься: почему очередная антироссийская информационная кампания вокруг “дела Скрипалей” запущена именно сейчас? Смысл в том, чтобы создать фон, предпосылки для срыва работы России и США по мирному урегулированию», — заявил дипломат.
Келин отметил, что очередная информационная кампания вокруг инцидента стала поводом не только для препятствия мирным инициативам, но и прикрытием для изъятия суверенных активов России.
Посол подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. Однако российская сторона заинтересована в установке истины о судьбе граждан РФ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безвкусными байками сообщения о якобы взломе телефона Юлии Скрипаль. Заявление было сделано на фоне публикации итогов расследования смерти британки Дон Стерджес. Девушка якобы скончалась после контакта с отравляющим веществом, которое власти Британии считают «Новичком» российского происхождения.