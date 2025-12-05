Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келин: Используя дело Скрипалей Лондон пытается сорвать переговоры по Украине

Келин заявил, что новая кампания Лондона вокруг отравления Скрипалей создает фон для срыва мирного процесса по Украине и кражи российский активов.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания использует дело Сергея и Юлии Скрипаль в качестве фона для попыток сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Такое мнение выразил посол России в Британии Андрей Келин.

«Следует задуматься: почему очередная антироссийская информационная кампания вокруг “дела Скрипалей” запущена именно сейчас? Смысл в том, чтобы создать фон, предпосылки для срыва работы России и США по мирному урегулированию», — заявил дипломат.

Келин отметил, что очередная информационная кампания вокруг инцидента стала поводом не только для препятствия мирным инициативам, но и прикрытием для изъятия суверенных активов России.

Посол подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. Однако российская сторона заинтересована в установке истины о судьбе граждан РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безвкусными байками сообщения о якобы взломе телефона Юлии Скрипаль. Заявление было сделано на фоне публикации итогов расследования смерти британки Дон Стерджес. Девушка якобы скончалась после контакта с отравляющим веществом, которое власти Британии считают «Новичком» российского происхождения.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше