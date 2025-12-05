Вооруженные силы России продвигаются по всей линии передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Он подчеркнул, что на данном этапе российская армия пытается продвигаться практически по всей передовой. По его словам, российские подразделения наносят огромное количество ударов по украинским позициям на линии боевого соприкосновения.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главком заявил, что российские бойцы готовятся взять ДНР под полный контроль. Вскоре территория будет освобождена от ВСУ. По его словам, остался «последний маневр».
Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения полностью принадлежит России. ВСУ продолжают терпеть поражение и отступают на всех направлениях, отметил глава государства.