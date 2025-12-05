Белый дом назвал Washington Post «медиапреступником недели»

В заявлении Белого дома публикацию назвали попыткой дискредитировать американских военных и разжечь антиамериканские настроения. Ранее аналогичное звание получали CBS News, Boston Globe и Independent. На официальном сайте администрации ведётся виртуальный зал позора для СМИ, которые, по мнению властей, распространяют ложную информацию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором начале операции против наркоторговцев в странах Латинской Америки. По его словам, американские власти располагают полной информацией о маршрутах перемещения и местах базирования преступных группировок. Глава государства отдельно подчеркнул, что им точно известно, где находятся так называемые «плохиши».
