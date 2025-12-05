Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА вручила Дональду Трампу Премию мира

Президенту США вручили статуэтку, на которой четыре руки держат Землю.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА на церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф Кеннеди в Вашингтоне.

Трампу вручили статуэтку, на которой четыре руки держат Землю, также он получил медаль.

В видеопрезентации премии отметили вклад президента США в завершение ряда вооруженных конфликтов, а также его усилия по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь Трамп заявил, что получение им первой Премии мира ФИФА является для него одной из великих почестей в жизни. «Это поистине одна из великих почестей в моей жизни», — подчеркнул Трамп на церемонии.

Американский лидер также выразил благодарность своей семье, и особенно первой леди США Мелании Трамп. «Я бы хотел поблагодарить свою семью и свою чудесную первую леди. Спасибо, Мелания», — произнес Трамп, принимая награду.

Премия мира ФИФА была основана в 2025 году, Трамп стал первым ее лауреатом.

В 2026 году Чемпионат мира по футболу примут три страны: США, Мексика и Канада. В соревновании примут участие 48 национальных команд. Открытие турнира состоится 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше