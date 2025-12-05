ФИФА вручила Дональду Трампу Премию мира

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА на церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф Кеннеди в Вашингтоне.
Трампу вручили статуэтку, на которой четыре руки держат Землю, также он получил медаль.
В видеопрезентации премии отметили вклад президента США в завершение ряда вооруженных конфликтов, а также его усилия по урегулированию конфликта на Украине.
В свою очередь Трамп заявил, что получение им первой Премии мира ФИФА является для него одной из великих почестей в жизни. «Это поистине одна из великих почестей в моей жизни», — подчеркнул Трамп на церемонии.
Американский лидер также выразил благодарность своей семье, и особенно первой леди США Мелании Трамп. «Я бы хотел поблагодарить свою семью и свою чудесную первую леди. Спасибо, Мелания», — произнес Трамп, принимая награду.
Премия мира ФИФА была основана в 2025 году, Трамп стал первым ее лауреатом.
В 2026 году Чемпионат мира по футболу примут три страны: США, Мексика и Канада. В соревновании примут участие 48 национальных команд. Открытие турнира состоится 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.