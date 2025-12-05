Ричмонд
МИД: суд ООН принял претензии России к Украине по поводу геноцида

Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные претензии России к Украине по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Таким образом, в Гааге отклонили все ранее обнародованные возражения Киева. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИД РФ настаивают на ответственности Украины за геноцид.

«Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что «надежды Запада использовать против России юридическое оружие в очередной раз провалились». В Москве добиваются привлечения Украины к ответственности не только за проводимую государственной властью политику геноцида, но и за другие предполагаемые нарушения Конвенции.

Ранее Россия уже вступала в полемику с международными структурами по украинской тематике. МИД РФ критиковал резолюцию Генассамблеи ООН по украинским детям, заявляя об отсутствии доказательств, выдвигаемых против Москвы обвинений и называя документ элементом информационной кампании.

