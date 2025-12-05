МИД: суд ООН принял претензии России к Украине по поводу геноцида

«Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.