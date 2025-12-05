Ростелеком: Иностранцы смогут задать вопросы президенту Путину на прямой линии

Иностранцы тоже могут задать вопросы президенту России Владимиру Путину, на которые он ответит в ходе прямой линии с главой государства. Для этого нужно позвонить по телефону или отправить сообщение через интернет, сообщили ТАСС в Ростелекоме.
Уточняется, что для звонков с мобильных телефонов из-за границы подходят номера +7 (499) 550−40−40 и +7 (495) 539−40−40. Если звоните со стационарного телефона, нужно набрать 007 499 550−40−40 или 007 495 539−40−40 (формат набора меняется в зависимости от страны).
Также можно отправить вопрос через официальный сайт moskva-putinu.ru или москва-путину.рф. Вопросы президенту принимаются с 4 по 19 декабря. Никаких требований по гражданству, возрасту или чему-либо еще нет.
Напомним, что традиционная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году на прямой линии с Путиным снова будут использовать искусственный интеллект для подготовки и сортировки вопросов граждан.