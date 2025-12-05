Ричмонд
Трамп: урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта близится к завершению.

Источник: Reuters

«Я урегулировал восемь войн, и девятая на подходе», — сказал президент журналистам на церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 в Вашингтоне (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова урегулировать конфликт с Украиной на переговорах, однако «мирные средства отвергаются европейцами и украинцами». По его словам, СВО продолжится, если Киев откажется принимать условия Москвы, позиция которой не менялась с момента саммита на Аляске.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского коллеги Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа — Джареда Кушнера. На переговорах стороны обсуждали в том числе территориальные вопросы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, РФ и США так и не не достигли компромисса во время встречи.

