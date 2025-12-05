Трамп: урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова урегулировать конфликт с Украиной на переговорах, однако «мирные средства отвергаются европейцами и украинцами». По его словам, СВО продолжится, если Киев откажется принимать условия Москвы, позиция которой не менялась с момента саммита на Аляске.