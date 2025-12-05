Ушаков: Зять Трампа может составить формулировки возможного плана по Украине

Кушнер в начале этой недели вместе со спецпредставителем Трампа по вопросу урегулирования Стивеном Уиткоффом прилетал в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ушаков на этой встрече также присутствовал. Однако в ходе беседы политикам вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.