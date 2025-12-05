Ушаков: Зять Трампа может составить формулировки возможного плана по Украине

Американский бизнесмен Джаред Кушнер, который по совместительству является зятем президента Дональда Трампа и одним из участников делегации страны на переговорах по украинскому урегулированию, может составить формулировки потенциального плана по завершению конфликта. С таким заявлением в пятницу, 5 декабря, выступил помощник президента РФ Юрий Ушков.
— Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой вводить во многом будет именно господин Кушнер, — пояснил политик в интервью.
Кушнер в начале этой недели вместе со спецпредставителем Трампа по вопросу урегулирования Стивеном Уиткоффом прилетал в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ушаков на этой встрече также присутствовал. Однако в ходе беседы политикам вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Тем временем в американском Майами прошел очередной раунд переговоров американцев с украинской стороной. По информации СМИ, со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. Других подробностей источники не привели.