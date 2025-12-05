Мирный план по Украине может составить Джаред Кушнер

«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план… то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — сказал дипломат.
Ушаков отметил, что с включением в процесс Кушнера к обаянию спецпредставителя США Стивена Уиткоффа добавилась системность в работе.
Ранее Юрий Ушаков заявил, что Москва ждёт ответа официального Вашингтона на состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Эта реакция должна показать, насколько серьёзно американская сторона воспринимает диалог и готова ли к дальнейшим шагам по урегулированию.
